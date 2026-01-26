Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 6242 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 13120 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 15892 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 28374 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 21791 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 42117 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21449 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 38755 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23386 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28330 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 31734 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 28169 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 32818 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 23361 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 15897 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 28389 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 42124 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 32833 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 38764 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 115727 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 2738 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 3464 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 10057 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 33278 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 32613 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
F-15 Eagle

Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

Київ • УНН

 • 36 перегляди

З 31 січня українці віком 40+ отримуватимуть запрошення на безкоштовний скринінг здоров'я через "Дію". Програма дозволяє виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення психічного здоров'я.

Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала початок розсилок запрошень на скринінг здоровʼя громадянам старшим 40 років через додаток "Дія" вже з 31 січня. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.

Готуємося до запуску скринінгу здоровʼя 40+. Запрошення на скринінг у "Дії" почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в "Дії" інформацію про програму

- йдеться у повідомленні.

За її словами, понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми — це ті лікарні, які відповідають вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання послуг. Перелік місць, де можна пройти скринінг здоров'я 40+, постійно доповнюється за посиланням: https://screening.moz.gov.ua/

Вона нагадала, що програма скринінгу дає українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження і виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоровʼя на ранніх етапах.

Пройти базовий комплекс обстежень в можна буде швидко і в одному місці - без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень. У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях

- написала прем'єр.

Зокрема, щоб долучитися до програми: через 30 днів після дня народження в 2026 році у застосунку "Дія "надійде сповіщення; після підтвердження участі 2 тис. грн, які можна використати тільки на скринінг здоров'я, автоматично зараховуються на "Дія.Картку" протягом кількох днів; якщо людина не користується "Дією", через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП.

Понад 260 тисяч українців отримали допомогу у сфері психічного здоров’я у 2025 році: 17% – діти05.01.26, 17:46 • 6007 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЗдоров'я
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна