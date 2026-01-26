Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала початок розсилок запрошень на скринінг здоровʼя громадянам старшим 40 років через додаток "Дія" вже з 31 січня. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.

Готуємося до запуску скринінгу здоровʼя 40+. Запрошення на скринінг у "Дії" почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в "Дії" інформацію про програму - йдеться у повідомленні.

За її словами, понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми — це ті лікарні, які відповідають вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання послуг. Перелік місць, де можна пройти скринінг здоров'я 40+, постійно доповнюється за посиланням: https://screening.moz.gov.ua/

Вона нагадала, що програма скринінгу дає українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження і виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоровʼя на ранніх етапах.

Пройти базовий комплекс обстежень в можна буде швидко і в одному місці - без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень. У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях - написала прем'єр.

Зокрема, щоб долучитися до програми: через 30 днів після дня народження в 2026 році у застосунку "Дія "надійде сповіщення; після підтвердження участі 2 тис. грн, які можна використати тільки на скринінг здоров'я, автоматично зараховуються на "Дія.Картку" протягом кількох днів; якщо людина не користується "Дією", через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП.

