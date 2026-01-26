Приглашения на скрининг здоровья 40+ в "Дії" начнут поступать 31 января - Свириденко

$43.140.03
13:53 • 6494 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 13388 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 16092 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 28738 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 21952 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 42380 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21510 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 38959 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23430 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28382 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов26 января, 10:01
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 42380 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо26 января, 08:52
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 38959 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Европа
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания14:07
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года24 января, 08:56
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Приглашения на скрининг здоровья 40+ в "Дії" начнут поступать 31 января - Свириденко

Киев • УНН

 • 202 просмотра

С 31 января украинцы в возрасте 40+ будут получать приглашения на бесплатный скрининг здоровья через "Дію". Программа позволяет выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения психического здоровья.

Приглашения на скрининг здоровья 40+ в "Дії" начнут поступать 31 января - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала начало рассылки приглашений на скрининг здоровья гражданам старше 40 лет через приложение "Дія" уже с 31 января. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Готовимся к запуску скрининга здоровья 40+. Приглашения на скрининг в "Дії" начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Самые первые приглашения получат люди, родившиеся в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в "Дії" информацию о программе

- говорится в сообщении.

По ее словам, более 640 медицинских учреждений зарегистрировались, чтобы присоединиться к программе — это те больницы, которые соответствуют требованиям к специалистам, оборудованию и уровню предоставления услуг. Перечень мест, где можно пройти скрининг здоровья 40+, постоянно дополняется по ссылке: https://screening.moz.gov.ua/

Она напомнила, что программа скрининга дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах.

Пройти базовый комплекс обследований можно будет быстро и в одном месте - без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений. Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам

- написала премьер.

В частности, чтобы присоединиться к программе: через 30 дней после дня рождения в 2026 году в приложении "Дія" поступит уведомление; после подтверждения участия 2 тыс. грн, которые можно использовать только на скрининг здоровья, автоматически зачисляются на "Дія.Картку" в течение нескольких дней; если человек не пользуется "Дією", через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карточку в банке и обратиться в ЦНАП.

Более 260 тысяч украинцев получили помощь в сфере психического здоровья в 2025 году: 17% – дети05.01.26, 17:46 • 6007 просмотров

Ольга Розгон

