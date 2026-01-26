Приглашения на скрининг здоровья 40+ в "Дії" начнут поступать 31 января - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала начало рассылки приглашений на скрининг здоровья гражданам старше 40 лет через приложение "Дія" уже с 31 января. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Готовимся к запуску скрининга здоровья 40+. Приглашения на скрининг в "Дії" начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Самые первые приглашения получат люди, родившиеся в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в "Дії" информацию о программе - говорится в сообщении.

По ее словам, более 640 медицинских учреждений зарегистрировались, чтобы присоединиться к программе — это те больницы, которые соответствуют требованиям к специалистам, оборудованию и уровню предоставления услуг. Перечень мест, где можно пройти скрининг здоровья 40+, постоянно дополняется по ссылке: https://screening.moz.gov.ua/

Она напомнила, что программа скрининга дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах.

Пройти базовый комплекс обследований можно будет быстро и в одном месте - без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений. Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам - написала премьер.

В частности, чтобы присоединиться к программе: через 30 дней после дня рождения в 2026 году в приложении "Дія" поступит уведомление; после подтверждения участия 2 тыс. грн, которые можно использовать только на скрининг здоровья, автоматически зачисляются на "Дія.Картку" в течение нескольких дней; если человек не пользуется "Дією", через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карточку в банке и обратиться в ЦНАП.

