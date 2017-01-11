Запорізький "Металург" залишили два тренери
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 січня. УНН. У тренерському штабі запорізького футбольного клубу "Металург" відбулися зміни - команду залишили головний тренер Ілля Близнюк та тренер Ігор Лучкевич. Про це проінформували у прес-службі ФК "Металург", повідомляє УНН.
"Виконувати обов'язки головного тренера поки буде Віктор Степанович Жук", — повідомив співзасновник "Металурга" Андрій Богатченко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє українських футболістів залишили склад сьомої команди УПЛ одеського "Чорноморця".