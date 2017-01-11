Запорожский "Металлург" покинули два тренера
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 января. УНН. В тренерском штабе запорожского футбольного клуба "Металлург" произошли изменения - команду покинули главный тренер Илья Близнюк и тренер Игорь Лучкевич. Об этом проинформировали в пресс-службе ФК "Металлург", сообщает УНН.
"Исполнять обязанности главного тренера пока будет Виктор Степанович Жук", - сообщил соучредитель "Металлурга" Андрей Богатченко.
Напомним, как сообщал УНН, двое украинских футболистов покинули состав 7-й команды УПЛ одесского "Черноморца".