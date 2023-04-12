Запорізька область за добу зазнала двох ворожих авіаударів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські війська минулої доби 41 раз вдарили по Запорізькій області, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
Зі слів голови ОВА, терористичні війська рф продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування.
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"Під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів зазнав Запорізький край за добу. На щастя, без постраждалих", - написав Малашко.
Доповнення
Російські винищувачі Су-35 завдали удари по містах Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області.