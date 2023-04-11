Російські Су-35 завдали удари по двох містах на Запоріжжі: Єрмак показав наслідки

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"російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Наразі втрати уточнюються", - написав Єрмак.

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Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, російські війська завдали авіаудар керованою ракетою по Гуляйполю у Запорізькій області.