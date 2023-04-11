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Российские Су-35 нанесли удары по двум городам на Запорожье: Ермак показал последствия

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские истребители Су-35 нанесли удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Сейчас потери уточняются", - написал Ермак.

Ранее

Как сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, российские войска нанесли авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю в Запорожской области.

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