Российские Су-35 нанесли удары по двум городам на Запорожье: Ермак показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские истребители Су-35 нанесли удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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"российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Сейчас потери уточняются", - написал Ермак.
Ранее
Как сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, российские войска нанесли авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю в Запорожской области.