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Армія рф завдала авіаудар керованою ракетою по Гуляйполю - ОВА

Армія рф завдала авіаудар керованою ракетою по Гуляйполю - ОВА

Київ • УНН

 • 816952 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські війська завдали авіаудар керованою ракетою по Гуляйполю у Запорізькій області, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку армія рф нанесла авіаудар керованою ракетою по Гуляйполю. На щастя, постраждалих немає, збитків зазнала лише цивільна інфраструктура", - повідомив Малашко.

Деталі

Голова ОВА також повідомив, що під час відзначення Великодніх свят у прифронтовій Запорізькій області діятиме низка обмежень.

"Зокрема, керівникам релігійних конфесій рекомендовано перенести богослужіння в онлайн-формат та робити освячення як в суботу, так і в неділю, щоб уникнути масових скупчень людей", - вказав він.

Також, спільно з представниками поліції, обласна влада врегулює питання відвідування кладовищ в поминальні дні.

Нагадаємо

Запорізьку область минулої доби російські окупанти обстріляли майже 80 разів, зокрема, завдали 4 авіаудари.

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