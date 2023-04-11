Запорізька область за добу зазнала чотирьох ворожих авіаударів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Запорізьку область минулої доби російські окупанти обстріляли майже 80 разів, зокрема, завдали 4 авіаудари. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує гатити по лінії розмежування. За минулу добу російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, 4 авіаудари, 7 атак із застосуванням БПЛА, 2 з РСЗВ", - написав Малашко.
Деталі
У Кам'янському, Чарівному, Привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах зафіксовано нові руйнування - 45 нових повідомлень лише за добу, повідомив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.