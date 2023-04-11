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Запорожская область за сутки подверглась четырем вражеским авиаударам - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Запорожскую область за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли почти 80 раз, в частности, нанесли 4 авиаудара. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН

Цитата

"Враг продолжает бить по линии разграничения. За минувшие сутки российские войска совершили 66 артиллерийских обстрелов, 4 авиаудара, 7 атак с применением БПЛА, 2 из РСЗО", - написал Малашко.

Детали

В Каменском, Волшебном, Привольном, Орехове, Гуляйполе и еще 12 населенных пунктах зафиксированы новые разрушения - 45 новых сообщений только за сутки, сообщил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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