Армия рф нанесла авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские войска нанесли авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю в Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром армия рф нанесла авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю. К счастью, пострадавших нет, ущерб понесла только гражданская инфраструктура", - сообщил Малашко.
Детали
Глава ОВА также сообщил, что во время празднования Пасхальных праздников в прифронтовой Запорожской области будет действовать ряд ограничений.
"В частности, руководителям религиозных конфессий рекомендовано перенести богослужения в онлайн-формат и делать освящение как в субботу, так и в воскресенье, чтобы избежать массовых скоплений людей", - указал он.
Также, совместно с представителями полиции, областная власть урегулирует вопрос посещения кладбищ в поминальные дни.
Напомним
Запорожскую область за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли почти 80 раз, в частности, нанесли 4 авиаудара.