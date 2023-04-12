Запорожская область за сутки подверглась двум вражеским авиаударам - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 41 раз ударили по Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
По словам главы ОВА, террористические войска рф продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения.
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"Под ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Зализное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов. Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов потерпел Запорожский край за сутки. К счастью, без пострадавших", - написал Малашко.
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Российские истребители Су-35 нанесли удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.