Запорізька область: ворог завдав 175 ударів по 23 населених пунктах

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“Зафіксовано 165 артилерійських обстрілів, які прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Преображенки, Щербаків, Степового, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Також рашисти здійснили 7 БПЛА-атак по Новодарівці, Білогір’ю та Малій Токмачці й обстріляли з РСЗВ Малинівку, Новоданилівку та Кам’янське”.

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В результаті ударів військовослужбовців рф надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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