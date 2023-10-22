Запорізька область: ворог завдав 175 ударів по 23 населених пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти нанесли 175 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Є руйнування. Про це повідомив голова Юрій Малашко, пише УНН.
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“Зафіксовано 165 артилерійських обстрілів, які прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Преображенки, Щербаків, Степового, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Також рашисти здійснили 7 БПЛА-атак по Новодарівці, Білогір’ю та Малій Токмачці й обстріляли з РСЗВ Малинівку, Новоданилівку та Кам’янське”.
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В результаті ударів військовослужбовців рф надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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