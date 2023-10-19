У Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці удару рф, у Сумах ліквідували пожежу після атаки "шахеда"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Голова МВС Ігор Клименко розповів про наслідки атак рф минулої доби на українські міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram – канал Клименка.
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За даними голови МВС, вночі у Запоріжжі завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому 5-поверховому будинку. Загалом загинуло 5 людей, ще п’ятеро постраждало.
Також цієї ночі у Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на одному із підприємств на площі 100 кв.м. Там пошкоджено одну будівлю. Жертв та постраждалих немає, зазначив Клименко.
У Сумах ліквідували загоряння, яке виникло в результаті удару безпілотника. Пожежа виникла у двоповерховій будівлі на площі 100 кв.м. Загоряння ліквідовано. Ніхто не постраждав.
У Миколаєві було ліквідовано пожежу площею 120 кв. м, яка виникла у складській будівлі внаслідок російського удару. Там ніхто не постраждав. Однак внаслідок удару пошкоджені вікна житлових багатоповерхівок.
Крім того, на Миколаївщині в результаті ворожої атаки ліквідовано пожежу у складській будівлі на площі 40 м кв. Без постраждалих.
Також, як повідомляється, у Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу рф пошкоджено будівлю навчального закладу.
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