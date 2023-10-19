Херсон вночі зазнав ворожого обстрілу, по області за добу 105 ударів, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 105 ударів по Херсонській області, відомо про двох загиблих та 4 поранених людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Як зауважив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, вночі продовжилися обстріли Херсона, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 105 обстрілів, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. (...) Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - повідомив Прокудін у Telegram.
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При цьому за минулу добу одного загиблого та двох поранених зафіксовано у Херсонській громаді, зазначив голова МВА.
Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та парку у Херсоні.
"Уночі противник здійснив артилерійський та мінометний обстріл Херсона та Садового", - зазначив Мрочко.
Голова МВА додав, що за 18 жовтня ворог 29 разів обстріляв Херсонську громаду.
Нагадаємо
Внаслідок удару по мікрорайону Острів у Херсоні постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років.