Армія рф обстріляла Херсонщину, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Окупанти з авіації та артилерії обстріляла Херсонщину, є травмовані. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
За даними голови Херсонської ОВА, внаслідок удару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.
Ще один “приліт” — по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель.
“5 авіаударів прийшлося по Козацькому. Масштаби пошкоджень — встановлюються”, резюмував Прокудін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонщина знову під ворожим вогнем: зафіксовано 12 “прильотів”, є травмована