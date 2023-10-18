Армія рф обстріляла Херсонщину, є поранені

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За даними голови Херсонської ОВА, внаслідок удару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.

Ще один “приліт” — по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель.

“5 авіаударів прийшлося по Козацькому. Масштаби пошкоджень — встановлюються”, резюмував Прокудін.

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