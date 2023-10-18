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Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
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Армия рф обстреляла Херсонскую область, есть раненые

Киев • УНН

 • 201549 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Оккупанты из авиации и артиллерии обстреляли Херсонщину, есть травмированные. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН

Армия рф обстреляла Херсонскую область, есть раненые

Детали

По данным главы Херсонской ОГА, в результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Еще один “прилет” — по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель.

“5 авиаударов пришлось по Козацкому. Масштабы повреждений — устанавливаются”, резюмировал Прокудин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонщина снова под вражеским огнем: зафиксировано 12 “прилетов”, есть травмированный

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