Армия рф обстреляла Херсонскую область, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Оккупанты из авиации и артиллерии обстреляли Херсонщину, есть травмированные. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По данным главы Херсонской ОГА, в результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.
Еще один “прилет” — по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель.
“5 авиаударов пришлось по Козацкому. Масштабы повреждений — устанавливаются”, резюмировал Прокудин.
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