Армия рф обстреляла Херсонскую область, есть раненые

Детали

По данным главы Херсонской ОГА, в результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Еще один “прилет” — по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель.

“5 авиаударов пришлось по Козацкому. Масштабы повреждений — устанавливаются”, резюмировал Прокудин.

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