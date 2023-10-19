Херсон ночью подвергся вражескому обстрелу, по области за сутки 105 ударов, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли 105 ударов по Херсонской области, известно о двух погибших и 4 раненых людях, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, ночью продолжились обстрелы Херсона, пишет УНН.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил 105 обстрелов, выпустив 580 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда. (...) Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - сообщил Прокудин в Telegram.
Детали
При этом за минувшие сутки одного погибшего и двух раненых зафиксировано в Херсонской громаде, отметил глава ГВА.
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и парка в Херсоне.
"Ночью противник совершил артиллерийский и минометный обстрел Херсона и Садового", - отметил Мрочко.
Глава ГВА добавил, что за 18 октября враг 29 раз обстрелял Херсонскую громаду.
Напомним
В результате удара по микрорайону Остров в Херсоне пострадали двое мужчин 65 и 54 лет.