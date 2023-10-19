В Запорожье завершили поисковые работы на месте удара рф, в Сумах ликвидировали пожар после атаки "шахеда"

Детали

По данным главы МВД, ночью в Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. Всего погибло 5 человек, еще пятеро пострадали.

Также этой ночью в Запорожье спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв.м. Там повреждено одно здание. Жертв и пострадавших нет, отметил Клименко.

В Сумах ликвидировали возгорание, которое возникло в результате удара беспилотника. Пожар возник в двухэтажном здании на площади 100 кв.м. Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

В Николаеве был ликвидирован пожар площадью 120 кв. м, который возник в складском здании в результате российского удара. Там никто не пострадал. Однако в результате удара повреждены окна жилых многоэтажек.

Кроме того, на Николаевщине в результате вражеской атаки ликвидирован пожар в складском здании на площади 40 м кв. Без пострадавших.

Также, как сообщается, в Покровском районе Донецкой области в результате обстрела рф повреждено здание учебного заведения.

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