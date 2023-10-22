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Запорожская область: враг нанес 175 ударов по 23 населенным пунктам

Киев • УНН

 • 167609 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 175 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. Есть разрушения. Об этом сообщил глава Юрий Малашко, пишет УНН.

Запорожская область: враг нанес 175 ударов по 23 населенным пунктам

Цитата

“Зафиксировано 165 артиллерийских обстрелов, которые пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Новоандреевки, Полтавки, Преображенки, Щербаков, Степного, П’ятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел. Также рашисты совершили 7 БПЛА-атак по Новодаровке, Белогор’ю и Малой Токмачке и обстреляли из РСЗО Малиновку, Новоданиловку и Кам’янское”.

Детали

В результате ударов военнослужащих рф поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов’инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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