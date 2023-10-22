Запорожская область: враг нанес 175 ударов по 23 населенным пунктам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 175 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. Есть разрушения. Об этом сообщил глава Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Зафиксировано 165 артиллерийских обстрелов, которые пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Новоандреевки, Полтавки, Преображенки, Щербаков, Степного, П’ятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел. Также рашисты совершили 7 БПЛА-атак по Новодаровке, Белогор’ю и Малой Токмачке и обстреляли из РСЗО Малиновку, Новоданиловку и Кам’янское”.
Детали
В результате ударов военнослужащих рф поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов’инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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