Запорожская область: враг нанес 175 ударов по 23 населенным пунктам

Цитата

“Зафиксировано 165 артиллерийских обстрелов, которые пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Новоандреевки, Полтавки, Преображенки, Щербаков, Степного, П’ятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел. Также рашисты совершили 7 БПЛА-атак по Новодаровке, Белогор’ю и Малой Токмачке и обстреляли из РСЗО Малиновку, Новоданиловку и Кам’янское”.

Детали

В результате ударов военнослужащих рф поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов’инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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