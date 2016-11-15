Запоріжани частіше труяться продуктами з легальних ринків, ніж зі стихійних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Протягом минулого тижня з 5 по 11 листопада поточного року в Запорізькій області з підозрою на захворювання гострими кишковими інфекціями (ГКІ) звернулись 155 особи. Такі дані наводить ДУ “Запорізький обласний центр МОЗ України”, передає УНН.
Показник захворюваності становив 8,6 на 100 тисяч населення.
Відповідно до даних епідеміологічних обстежень вогнищ ГКІ частка харчового шляху передачі становить 95,5%.
Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на м’ясну продукцію — 28,9 %; молочну продукцію — 23,4%; рибну продукцію — 13,5%.
За місцем придбання: питома вага харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках становить 15,6%, узаконених ринках — 21,9%.
У 62,5% випадків захворювання на ГКІ пов’язані з вживанням продуктів, страв, які готувались та зберігались в домашніх умовах.
Нагадаємо, за даними експертів, недобросовісних виробників харчових продуктів до відповідальності майже не притягають.
Загалом в Україні кількість отруєнь неякісними харчами у порівнянні з минулим роком зросла у два рази.
За словами С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.