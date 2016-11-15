Жители Запорожья чаще травятся продуктами из легальных рынков, чем со стихийных

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На прошлой неделе с 5 по 11 ноября текущего года в Запорожской области с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 155 человек. Такие данные приводит ГУ "Запорожский областной центр МЗ Украины", передает УНН.