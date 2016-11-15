Жители Запорожья чаще травятся продуктами из легальных рынков, чем со стихийных

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На прошлой неделе с 5 по 11 ноября текущего года в Запорожской области с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 155 человек. Такие данные приводит ГУ "Запорожский областной центр МЗ Украины", передает УНН.

Показатель заболеваемости составил 8,6 на 100 000 населения.

Согласно данным эпидемиологических обследований очагов ОКИ доля пищевого пути передачи составляет 95,5%.

Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на мясную продукцию - 28,9%; молочную продукцию - 23,4%; рыбную продукцию - 13,5%.

Относительно места приобретения: удельный вес пищевых продуктов, приобретенных на стихийных рынках составляет 15,6%, узаконенных рынках - 21,9%.

В 62,5% случаев заболевания ОКИ связаны с употреблением продуктов, блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Напомним, по данным экспертов, недобросовестных производителей пищевых продуктов к ответственности почти не привлекают.

Всего в Украине количество отравлений некачественными продуктами по сравнению с прошлым годом выросло в два раза.

По словам С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.

Украинские Национальные Новости

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