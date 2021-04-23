Замах на вбивство співробітника СБУ: суд скасував арешт Нескоромному

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному, якого підозрюють у замаху на вбивство начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.

Так, суд 6 квітня розглянув у закритому судовому засіданні скаргу адвокатів Нескромного на рішення суду першої інстанції про заочний арешт.

Цитата

“Апеляційну скаргу Назаренка Олександра Олексійовича в інтересах підозрюваного, — задовольнити. Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 лютого 2021 року, якою задоволено клопотання заступника начальника 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Павловського І.М., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Вітвіцьким P.C. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 10.04.2021 року включно щодо (Нескоромного — ред.) — скасувати”, — йдеться в рішенні суду.

Що було раніше

23 січня Служба безпеки України попередила замовне вбивство свого співробітника і затримала одного з його організаторів, який є чинним працівником Служби. Тоді у СБУ повідомили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину. Пізніше у відомстві оприлюднили докази причетності Нескоромного до злочину.

За інформацією СБУ, встановлено, що Дмитро Нескоромний діяв спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком. Спецоперація із затримання Расюка була проведена 22 січня.

Голова СБУ Іван Баканов вважає, що Дмитро Нескоромний, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, може мати зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації.

Також у СБУ назвали мотив для організації вбивства керівника внутрішньої безпеки Наумова.

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