Покушение на убийство сотрудника СБУ: суд отменил арест Нескоромному
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному, которого подозревают в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
Так, суд 6 апреля рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу адвокатов Нескромного на решение суда первой инстанции о заочном аресте.
Цитата
“Апелляционную жалобу Назаренко Александра Алексеевича в интересах подозреваемого, — удовлетворить. Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021 года, которым удовлетворено ходатайство заместителя начальника 3 отдела 1 управления предварительного расследования Главного следственного управления СБ Украины Павловского И.М., согласованное прокурором отдела Офиса Генерального прокурора Витвицким P.C. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 (шестьдесят) дней, то есть до 10.04.2021 года включительно касательно (Нескоромного — ред.) — отменить”, — говорится в решении суда.
Что было раньше
23 января Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство своего сотрудника и задержала одного из его организаторов, бывшего действующим работником Службы. Тогда в СБУ сообщили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долларов.
Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления. Позже в ведомстве обнародовали доказательства причастности Нескоромного к преступлению.
По информации СБУ, установлено, что Дмитрий Нескоромный действовал совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком. Спецоперация по задержанию Расюка была проведена 22 января.
Председатель СБУ Иван Баканов считает, что Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова, может иметь связи со спецслужбами Российской Федерации.
Также в СБУ назвали мотив для организации убийства руководителя внутренней безопасности Наумова.