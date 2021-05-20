Залучення інвестицій: Рада підтримала законопроект про довгострокові зобов’язання в рамках ДПП

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"Проект закону був розроблений з метою стимулювання залучення приватних інвестицій на умовах державного приватного партнерства, адже відповідно до Закону про державне приватне партнерство, на сьогоднішній день договора можуть укладатись від 5 до 10 років. Разом з тим, в Україні діє однорічний бюджетний період і трирічне бюджетне планування. Саме цим проектом закону планується запровадження довгострокових бюджетних зобов’язань, які можуть братись в рамках ДПП та тривати протягом всього строку виконання договору. Разом з цим варто зазначити, що період інвестицій триває від 2 до 3 а інколи до 5 років, тому критично важливими є ці гарантії для приватного інвестора щодо сплати певних платежів за експлуатаційну готовність саме по соціально важливих об’єктах", - пояснила заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олена Новікова, представляючи документ в парламенті.

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Крім того, законопроектом встановлюються ліміти обсягу довгострокових бюджетних зобов’язань, які можуть братись як в рамках державного, так і місцевого бюджетів, додала вона.

Так, відповідно до пояснювальної записки, з метою забезпечення реалізації проектів на умовах ДПП, у тому числі концесії, в частині надання державної підтримки здійснення ДПП проектом Закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, зокрема:

- запровадження права взяття довгострокових зобов'язань у рамках ДПП розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами (концесієдавцями) відповідно до договору, укладеного в рамках ДПП, у тому концесійного договору;

- встановлення вимог щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов’язань в рамках ДПП (концесії);

- передбачення спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатаційну готовність автомобільних доріг загального користування державного значення, побудованих в рамках виконання договору, укладеного в рамках ДПП, у тому числі концесійного договору;

- врегулювання сплати концесійних платежів.

Запропоновані зміни до Бюджетного кодексу України надаватимуть впевненості приватним партерам (концесіонерам) у виконанні державою своїх зобов'язань та функціонуванні механізму державно-приватного партнерства (концесії). В свою чергу, інвестовані кошти в реалізацію масштабних проектів на умовах ДПП, у тому числі концесії, сприятимуть модернізації існуючої та створенню нової інфраструктури України у соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній сферах та наданню якісних послуг для населення.

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