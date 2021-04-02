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Уряд створив "Національний фонд інвестицій"

Уряд створив "Національний фонд інвестицій"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення “Національного фонду інвестицій” для підтримки масштабних та соціально значущих інвестиційних проектів. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, пише УНН.

Цитата

“За дорученням Президента України, уряд створив державне підприємство „Національний фонд інвестицій України“ („Націнвестфонд“) та затвердив його статут. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 31 березня”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що метою діяльності “Націнвестфонду” є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.

За інформацією пресслужби міністерства, відповідно до затвердженого Статуту предметом діяльності підприємства є:

  • залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;
  • фінансування та реалізація пріоритетних інвестиційних проєктів;
  • залучення інвестицій;
  • підготовка інвестиційних та інших проєктів;
  • управління об’єктами власності відповідно до закону;
  • утворення інвестиційних фондів, участь у інвестиційних фондах;
  • участь у спільній діяльності;
  • участь у соціально значущих проєктах.

Додамо

29 березня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася онлайн-нарада щодо створення Національного фонду інвестицій, на виконання указу Президента України.

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