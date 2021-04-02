Уряд створив "Національний фонд інвестицій"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення “Національного фонду інвестицій” для підтримки масштабних та соціально значущих інвестиційних проектів. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, пише УНН.
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“За дорученням Президента України, уряд створив державне підприємство „Національний фонд інвестицій України“ („Націнвестфонд“) та затвердив його статут. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 31 березня”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що метою діяльності “Націнвестфонду” є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.
За інформацією пресслужби міністерства, відповідно до затвердженого Статуту предметом діяльності підприємства є:
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- залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;
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- фінансування та реалізація пріоритетних інвестиційних проєктів;
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- залучення інвестицій;
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- підготовка інвестиційних та інших проєктів;
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- управління об’єктами власності відповідно до закону;
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- утворення інвестиційних фондів, участь у інвестиційних фондах;
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- участь у спільній діяльності;
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- участь у соціально значущих проєктах.
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Додамо
29 березня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася онлайн-нарада щодо створення Національного фонду інвестицій, на виконання указу Президента України.