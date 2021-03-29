У Кабміні заговорили про створення Нацфонду інвестицій: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В Україні хочуть створити Національний фонд інвестицій. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зібрав онлайн-нараду із міністрами та представниками Офісу Президента. Як повідомили у пресслужбі КМУ, уже дано розпорядження підготувати проект постанови про утворення Нацфонду, передає УНН.
Деталі
В обговоренні концептуальних засад функціонування фонду взяли участь Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко, представники Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів, а також представники Офісу Президента.
Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій та дав доручення Мінекономіки підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проект постанови.
Цитата
“Створення Національного фонду інвестицій стане черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави. Фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість реалізувати нові важливі для України проекти”, — зазначив Денис Шмигаль.
Додамо
Більше деталей щодо нового Нацфонду у Кабміні не повідомили.
Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ №103/2021 "Про національний фонд інвестицій". Документ передбачає створення національного фонду інвестицій з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності економіки України.