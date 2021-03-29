У Кабміні заговорили про створення Нацфонду інвестицій: що відомо

Деталі

В обговоренні концептуальних засад функціонування фонду взяли участь Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко, представники Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів, а також представники Офісу Президента.

Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій та дав доручення Мінекономіки підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проект постанови.

Цитата

“Створення Національного фонду інвестицій стане черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави. Фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість реалізувати нові важливі для України проекти”, — зазначив Денис Шмигаль.

Додамо

Більше деталей щодо нового Нацфонду у Кабміні не повідомили.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ №103/2021 "Про національний фонд інвестицій". Документ передбачає створення національного фонду інвестицій з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності економіки України.