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У Кабміні заговорили про створення Нацфонду інвестицій: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. В Україні хочуть створити Національний фонд інвестицій. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зібрав онлайн-нараду із міністрами та представниками Офісу Президента. Як повідомили у пресслужбі КМУ, уже дано розпорядження підготувати проект постанови про утворення Нацфонду, передає УНН.

Деталі

В обговоренні концептуальних засад функціонування фонду взяли участь Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко, представники Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів, а також представники Офісу Президента.

Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій та дав доручення Мінекономіки підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проект постанови.

Цитата

“Створення Національного фонду інвестицій стане черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави. Фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість реалізувати нові важливі для України проекти”, — зазначив Денис Шмигаль.

Додамо 

Більше деталей щодо нового Нацфонду у Кабміні не повідомили.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ №103/2021 "Про національний фонд інвестицій". Документ передбачає створення національного фонду інвестицій з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Українські Національні Новини

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