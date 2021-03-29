В Кабмине заговорили о создании Нацфонда инвестиций: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украине хотят создать Национальный фонд инвестиций. Премьер-министр Денис Шмыгаль собрал онлайн-совещание с министрами и представителями Офиса Президента. Как сообщили в пресс-службе КМУ, уже дано распоряжение подготовить проект постановления о создании Нацфонда, передает УНН.
Детали
В обсуждении концептуальных основ функционирования фонда приняли участие Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, представители Министерства финансов, Министерства энергетики, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также представители Офиса Президента.
Премьер-министр заслушал предложения о создании Национального фонда инвестиций и дал поручение Минэкономики подготовить и представить на рассмотрение Кабинета Министров соответствующий проект постановления.
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"Создание Национального фонда инвестиций станет очередным шагом к улучшению инвестиционного имиджа нашего государства. Фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать новые важные для Украины проекты", - отметил Денис Шмыгаль.
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Больше деталей о новом Нацфонде в Кабмине не сообщили.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №103/2021 "О национальном фонде инвестиций". Документ предусматривает создание национального фонда инвестиций с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности экономики Украины.