Правительство создало "Национальный фонд инвестиций"

Цитата

“По поручению Президента Украины, правительство создало государственное предприятие Национальный фонд инвестиций Украины” (“Нацинвестфонд”) и утвердил его устав. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 31 марта”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что целью деятельности “Нацинвестфонда” является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

По информации пресс-службы министерства, согласно утвержденному Уставу предметом деятельности предприятия является:



привлечение и концентрация финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;



финансирование и реализация приоритетных инвестиционных проектов;



привлечение инвестиций;



подготовка инвестиционных и других проектов;



управление объектами собственности в соответствии с законом;



образования инвестиционных фондов, участие в инвестиционных фондах;



участие в совместной деятельности;



участие в социально значимых проектах.



Добавим

29 марта за председательства Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось онлайн-совещание касательно создания Национального фонда инвестиций, во исполнение указа Президента Украины.