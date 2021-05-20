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Привлечение инвестиций: Рада поддержала законопроект о долгосрочных обязательствах в рамках ГЧП

Киев • УНН

 • 16800 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг поддержала в первом чтении проект закона № 5090 по урегулированию бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров. Решение поддержало 275 нардепов, передает корреспондент УНН.

Привлечение инвестиций: Рада поддержала законопроект о долгосрочных обязательствах в рамках ГЧП

Цитата:

"Проект закона был разработан с целью стимулирования привлечения частных инвестиций на условиях государственного частного партнерства, ведь в соответствии с Законом о государственном частном партнерстве, на сегодняшний день договора могут заключаться от 5 до 10 лет. Вместе с тем, в Украине действует однолетний бюджетный период и трехлетнее бюджетное планирование. Именно этим проектом закона планируется введение долгосрочных бюджетных обязательств, которые могут браться в рамках ГЧП и продолжаться в течение всего срока высполнения договора. Вместе с этим стоит отметить, что период инвестиций длится от 2 до 3, а иногда до 5 лет, поэтому критически важны эти гарантии для частного инвестора по уплате определенных платежей за эксплуатационную готовность именно по социально важных объектах", - пояснила заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Елена Новикова, представляя документ в парламенте.

Детали

Кроме того, законопроектом устанавливаются лимиты объема долгосрочных бюджетных обязательств, которые могут браться как в рамках государственного, так и местного бюджетов, добавила она.

Так, согласно пояснительной записке, с целью обеспечения реализации проектов на условиях ГЧП, в том числе концессии, в части предоставления государственной поддержки осуществления ГЧП проектом Закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, в частности:

- введение права заключения долгосрочных обязательств в рамках ГЧП распорядителями бюджетных средств, которые являются государственными партнерами (концессиедателями) в соответствии с договором, заключенным в рамках ГЧП, в том концессионном договоре;

- установление требований относительно общего ежегодного объема долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии);

- предвидение направления средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автомобильных дорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках выполнения договора, заключенного в рамках ГЧП, в том числе концессионного договора;

- урегулирование уплаты концессионных платежей.

Предложенные изменения в Бюджетный кодекс Украины будут предоставлять уверенность частным партерам (концессионерам) в исполнении государством своих обязательств и функционировании механизма государственно-частного партнерства (концессии). В свою очередь, инвестированные средства в реализацию масштабных проектов на условиях ГЧП, в том числе концессии, будут способствовать модернизации существующей и созданию новой инфраструктуры Украины в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах и предоставлению качественных услуг для населения.

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