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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Залізнична катастрофа в Індії: на залізниці хочуть розслідування масштабної аварії правоохоронцями

Київ • УНН

 • 418781 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністерство залізниць Індії рекомендувало правоохоронцям країни розслідувати смертельну аварію, у якій загинули щонайменше 275 людей. Про це заявив міністр залізниці Ашвіні Вайшнау, повідомляє BBC, пише УНН.

Залізнична катастрофа в Індії: на залізниці хочуть розслідування масштабної аварії правоохоронцями

Деталі

Як повідомляють в BBC, міністерство залізниць Індії звернулось до Центрального бюро розслідувань країни, щоб воно допомогло з'ясувати причину аварії поїздів.

У повідомленні агентства зазначають, що незрозуміло, чому Рада залізничного транспорту рекомендувала провести окреме слідство Центральним бюро розслідувань. Як пише BBC, відомство розслідує тільки резонансні злочини, включаючи серйозні фінансові махінації та вбивства.

Міністр залізниці Ашвіні Вайшнау оголосив про це рішення, але не надав більше деталей, зазначають в BBC.

Вайшноу також заявив у неділю, що причину аварії та людей, відповідальних за "злочинний акт", встановлено.

Найближчим часом буде опубліковано звіт комісара з безпеки залізниць, і він розкриє причину.

У міністерстві залізниці у неділю заявили, що локомотив і вагони потяга “Coromandel Express” врізалися в вантажний поїзд через збій в системі сигналізації та проблеми з електронним блокування. 

Нагадаємо

Увечері 2 червня в Індії сталася масштабна катастрофа на залізниці. 

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