Залізнична катастрофа в Індії: понад 260 загиблих внаслідок аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Щонайменше 261 людина загинула і 650 отримали поранення внаслідок аварії трьох потягів у штаті Одіша на сході Індії, повідомляють чиновники, передає УНН з посиланням на BBC News.
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Один пасажирський поїзд зійшов з рейок, і його вагони впали на сусідню колію, де в п'ятницю ввечері у них врізався поїзд, що наближався. Товарний поїзд стояв на місці.
Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки багато хто все ще заблоковані в уламках.
"Сила, з якою потяги зіткнулися, призвела до того, що кілька вагонів були розчавлені та понівечені. Ми намагаємося розрізати уламки, щоб дістатися до пасажирів. Ми також маємо бути обережними, щоб не поранити тих, хто залишився живим", - заявив агентству ANI голова Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF) Атул Карвал.
За його словами, це "третя за кількістю жертв аварія в історії індійських залізниць".
Генеральний директор пожежної служби Одіші Судханшу Саранджі раніше заявляв про 288 загиблих.
Причина найстрашнішої залізничної катастрофи в Індії в цьому столітті поки що не ясна.
У штаті оголошено день жалоби.
Доповнення
Найстрашніша залізнична катастрофа в Індії сталася 1981 року, коли під час циклону в штаті Біхар переповнений пасажирський потяг злетів з рейок у річку, внаслідок чого загинуло щонайменше 800 людей.