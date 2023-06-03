Залізнична катастрофа в Індії: понад 260 загиблих внаслідок аварії

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 3264 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 17309 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 28689 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 50138 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 41422 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 88370 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 66805 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59527 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118766 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183076 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 32961 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 24232 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 68904 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 20618 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 16578 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 50164 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70534 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 88386 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 216560 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 266825 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17718 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 21740 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26232 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30678 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46282 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Залізнична катастрофа в Індії: понад 260 загиблих внаслідок аварії

Київ • УНН

 • 4727216 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Щонайменше 261 людина загинула і 650 отримали поранення внаслідок аварії трьох потягів у штаті Одіша на сході Індії, повідомляють чиновники, передає УНН з посиланням на BBC News.

Залізнична катастрофа в Індії: понад 260 загиблих внаслідок аварії

Деталі

Один пасажирський поїзд зійшов з рейок, і його вагони впали на сусідню колію, де в п'ятницю ввечері у них врізався поїзд, що наближався. Товарний поїзд стояв на місці.

Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки багато хто все ще заблоковані в уламках.

"Сила, з якою потяги зіткнулися, призвела до того, що кілька вагонів були розчавлені та понівечені. Ми намагаємося розрізати уламки, щоб дістатися до пасажирів. Ми також маємо бути обережними, щоб не поранити тих, хто залишився живим", - заявив агентству ANI голова Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF) Атул Карвал.

За його словами, це "третя за кількістю жертв аварія в історії індійських залізниць".

Генеральний директор пожежної служби Одіші Судханшу Саранджі раніше заявляв про 288 загиблих.

Причина найстрашнішої залізничної катастрофи в Індії в цьому столітті поки що не ясна.

У штаті оголошено день жалоби.

Доповнення

Найстрашніша залізнична катастрофа в Індії сталася 1981 року, коли під час циклону в штаті Біхар переповнений пасажирський потяг злетів з рейок у річку, внаслідок чого загинуло щонайменше 800 людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуМультимедіа
Brent
$65.58
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11