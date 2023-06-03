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Железнодорожная катастрофа в Индии: более 260 погибших в результате аварии

Киев • УНН

 • 4727216 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. По меньшей мере 261 человек погиб и 650 получили ранения в результате аварии трех поездов в штате Одиша на востоке Индии, сообщают чиновники, передает УНН со ссылкой на BBC News.

Железнодорожная катастрофа в Индии: более 260 погибших в результате аварии

Детали

Один пассажирский поезд сошел с рельсов, и его вагоны упали на соседние пути, где в пятницу вечером в них врезался приближающийся поезд. Товарный поезд стоял на месте.

Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку многие все еще застряли в обломках.

"Сила, с которой поезда столкнулись, привела к тому, что несколько вагонов были раздавлены и изувечены. Мы пытаемся разрезать обломки, чтобы добраться до пассажиров. Мы также должны быть осторожными, чтобы не ранить тех, кто остался жив", - заявил агентству ANI глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) Атул Карвал.

По его словам, это "третья по количеству жертв авария в истории индийских железных дорог".

Генеральный директор пожарной службы Одиши Судханшу Саранджи ранее заявлял о 288 погибших.

Причина самой страшной железнодорожной катастрофы в Индии в этом столетии пока не ясна.

В штате объявлен день траура.

Дополнение

Самая страшная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел с рельсов в реку, в результате чего погибло по меньшей мере 800 человек.

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