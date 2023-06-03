Железнодорожная катастрофа в Индии: более 260 погибших в результате аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По меньшей мере 261 человек погиб и 650 получили ранения в результате аварии трех поездов в штате Одиша на востоке Индии, сообщают чиновники, передает УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
Один пассажирский поезд сошел с рельсов, и его вагоны упали на соседние пути, где в пятницу вечером в них врезался приближающийся поезд. Товарный поезд стоял на месте.
Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку многие все еще застряли в обломках.
"Сила, с которой поезда столкнулись, привела к тому, что несколько вагонов были раздавлены и изувечены. Мы пытаемся разрезать обломки, чтобы добраться до пассажиров. Мы также должны быть осторожными, чтобы не ранить тех, кто остался жив", - заявил агентству ANI глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) Атул Карвал.
По его словам, это "третья по количеству жертв авария в истории индийских железных дорог".
Генеральный директор пожарной службы Одиши Судханшу Саранджи ранее заявлял о 288 погибших.
Причина самой страшной железнодорожной катастрофы в Индии в этом столетии пока не ясна.
В штате объявлен день траура.
Дополнение
Самая страшная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел с рельсов в реку, в результате чего погибло по меньшей мере 800 человек.