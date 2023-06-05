Железнодорожная катастрофа в Индии: на железной дороге хотят расследования масштабной аварии правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Министерство железных дорог Индии рекомендовало правоохранителям страны расследовать смертельную аварию, в которой погибли по меньшей мере 275 человек. Об этом заявил министр железной дороги Ашвини Вайшнау, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в BBC, министерство железных дорог Индии обратилось в Центральное бюро расследований страны, чтобы оно помогло выяснить причину крушения поездов.
В сообщении агентства отмечают, что непонятно, почему Совет железнодорожного транспорта рекомендовал провести отдельное следствие Центральным бюро расследований. Как пишет BBC, ведомство расследует только резонансные преступления, включая серьезные финансовые махинации и убийства.
Министр железной дороги Ашвини Вайшнау объявил об этом решении, но не предоставил больше деталей, отмечают в BBC.
Вайшнау также заявил в воскресенье, что причина аварии и люди, ответственные за "преступный акт", установлены.
В ближайшее время будет опубликован отчет комиссара по безопасности железных дорог, и он раскроет причину.
В министерстве железной дороги в воскресенье заявили, что локомотив и вагоны поезда “Coromandel Express” врезались в грузовой поезд из-за сбоя в системе сигнализации и проблем с электронной блокировкой.
Напомним
Вечером 2 июня в Индии произошла масштабная катастрофа на железной дороге.