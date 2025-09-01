"Закрив раунд" потрапив у шортлист "Слушно-2025": тепер потрібен ваш голос

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
14:20 • 1106 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 10077 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 75837 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 56869 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 101378 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 110467 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 100617 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 83662 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35394 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24914 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.5м/с
39%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 84992 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 84188 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 72220 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 69874 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 62042 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 1104 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 24407 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 101346 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 110428 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 100581 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Львів
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 10748 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 140996 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 271149 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 292067 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 287218 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
ChatGPT
Свіфт

"Закрив раунд" потрапив у шортлист "Слушно-2025": тепер потрібен ваш голос

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Подкаст "Закрив раунд" номіновано на премію "Слушно-2025" у двох категоріях. Глядацьке голосування триватиме до 5 вересня, результати оголосять 30 вересня.

"Закрив раунд" потрапив у шортлист "Слушно-2025": тепер потрібен ваш голос

"Закрив раунд" увійшов до короткого списку премії "Слушно-2025" від Megogo одразу у двох номінаціях — "Подкаст про бізнес" та "Подкаст про науку й технології", передає УНН.

Голосування слухачів уже відкрите та триватиме до 5 вересня, а результати оголосять 30 вересня. Думка аудиторії важить 50% загального балу, тож значення має кожен голос. 

Як проголосувати за "Закрив раунд"

Голосування вже відкрите та доступне на офіційній сторінці премії. Для того, щоби проголосувати:

  1. Зайдіть у потрібні номінації («Подкаст про бізнес», «Подкаст про науку й технології»), знайдіть «Закрив раунд» у коротких списках.
    1. Натисніть «Віддати голос» (за правилами — 1 голос у кожній номінації).

      Чому саме "Закрив раунд"

      "Закрив раунд" — популярний подкаст ведучих Іллі Кабачинського та Антона Полєскова, що досліджує технологічні феномени, інвестиції та людей, що стоять за найважливішими новинами галузі.

      Гості студії часто розповідають ексклюзиви, а для багатьох з них участь у подкасті стає першим досвідом великих публічних інтерв’ю. За п’ять сезонів учасниками "Закрив раунд" були десятки українських засновників та керівників провідних компаній, один з них — очільник Мінцифри Михайло Федорів.

      У 2024 році команда подкасту запровадила відео-формат та випустила спеціальний епізод про життя технологічного кластеру Харкова під час війни.

      Проєкт виходить за підтримки Favbet Tech — української технологічної компанії з топ-50 найбільших IT-бізнесів України та співініціатора створення AI-комітету Асоціації IT Ukraine.

      Про "Слушно"

      Премія "Слушно" від Megogo Audio вже п’ять років відзначає кращі україномовні подкасти. Цьогоріч "Слушно" нагородить переможців у 12 основних номінаціях, а гран-прі отримає один із фіналістів за рішенням команди Megogo. Вперше спеціальну нагороду отримає й подкаст, що набере найбільшу кількість голосів аудиторії.

      Для "Закрив раунд" це вже друга участь у премії — минулоріч подкаст вже потрапляв до короткого списку номінації "Подкаст про науку й технології" та посів другу сходинку.

      Лілія Подоляк

      Суспільство
      Михайло Федоров