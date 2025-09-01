"Закрив раунд" попал в шорт-лист "Слушно-2025": теперь нужен ваш голос

$41.320.06
Эксклюзив
14:20 • 1432 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 10409 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 77561 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 57686 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 102911 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 111967 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 101772 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 84579 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35496 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24967 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 1436 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 25236 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 102928 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 111983 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 101787 просмотра
"Закрив раунд" попал в шорт-лист "Слушно-2025": теперь нужен ваш голос

Киев • УНН • 238 просмотра

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Подкаст "Закрив раунд" номинирован на премию "Слушно-2025" в двух категориях. Зрительское голосование продлится до 5 сентября, результаты объявят 30 сентября.

"Закрив раунд" попал в шорт-лист "Слушно-2025": теперь нужен ваш голос

"Закрив раунд" вошел в шорт-лист премии "Слушно-2025" от Megogo сразу в двух номинациях — "Подкаст о бизнесе" и "Подкаст о науке и технологиях", передает УНН.

Голосование слушателей уже открыто и продлится до 5 сентября, а результаты объявят 30 сентября. Мнение аудитории весит 50% общего балла, поэтому значение имеет каждый голос.

Как проголосовать за "Закрив раунд"

Голосование уже открыто и доступно на официальной странице премии. Для того, чтобы проголосовать:

  Зайдите в нужные номинации («Подкаст о бизнесе», «Подкаст о науке и технологиях»), найдите «Закрив раунд» в коротких списках.
    Нажмите «Отдать голос» (по правилам — 1 голос в каждой номинации).

      Почему именно "Закрив раунд"

      "Закрив раунд" — популярный подкаст ведущих Ильи Кабачинского и Антона Полескова, исследующий технологические феномены, инвестиции и людей, стоящих за важнейшими новостями отрасли.

      Гости студии часто рассказывают эксклюзивы, а для многих из них участие в подкасте становится первым опытом больших публичных интервью. За пять сезонов участниками "Закрив раунд" были десятки украинских основателей и руководителей ведущих компаний, один из них — глава Минцифры Михаил Федоров.

      В 2024 году команда подкаста внедрила видео-формат и выпустила специальный эпизод о жизни технологического кластера Харькова во время войны.

      Проект выходит при поддержке Favbet Tech — украинской технологической компании из топ-50 крупнейших IT-бизнесов Украины и соинициатора создания AI-комитета Ассоциации IT Ukraine.

      О "Слушно"

      Премия "Слушно" от Megogo Audio уже пять лет отмечает лучшие украиноязычные подкасты. В этом году "Слушно" наградит победителей в 12 основных номинациях, а гран-при получит один из финалистов по решению команды Megogo. Впервые специальную награду получит и подкаст, который наберет наибольшее количество голосов аудитории.

      Для "Закрив раунд" это уже второе участие в премии — в прошлом году подкаст уже попадал в короткий список номинации "Подкаст о науке и технологиях" и занял второе место.

      Лилия Подоляк

      Общество
      Михаил Федоров