Закрите небо: літак "Бєлавіа" зробив з десяток кіл біля кордону з Польщею і повернув на Мінськ

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Наразі літак прямує у напрямку Мінська.

Як повідомили раніше ЗМІ, польське агентство цивільної авіації нібито не допустило літак у повітряний простір країни.

Як пояснили у регуляторі, рішення засноване на тому, що Європейське агентство авіаційної безпеки рекомендувало не допускати білоруські літаки в повітряний простір Євросоюзу.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю - з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.