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Закрытое небо: самолет "Белавиа" сделал с десяток кругов у границы с Польшей и развернулся на Минск

Киев • УНН

 • 23895 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Самолет авиакомпании "Белавиа" рейса BRU869 в Барселону в среду, 26 мая, покружил неподалеку от Бреста вблизи белорусско-польской границы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает УНН.

Закрытое небо: самолет "Белавиа" сделал с десяток кругов у границы с Польшей и развернулся на Минск

Детали

Сейчас самолет направляется в сторону Минска.

Как сообщили ранее СМИ, польское агентство гражданской авиации якобы не допустило самолет в воздушное пространство страны.

Как пояснили в регуляторе, решение основано на том, что Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью - с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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