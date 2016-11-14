Законопроект про посилення захисту родин зниклих безвісти внесуть до Ради – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Найближчим часом у Верховнй Раді України буде зареєстровано законопроект, спрямований на посилення захисту родин зниклих безвісти. Про це написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з регіональним директором МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії Патріком Віаль та головою делегації МКЧХ в Україні Аланом Ешліманом, передає УНН.
"Днями у ВР буде зареєстровано законопроект, розроблений за участі народних депутатів- учасників "мінської платформи" і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та представників МКЧХ, спрямований на посилення захисту родин зниклих безвісти", - написала вона.
І.Геращенко також повідомила, що з представниками МКЧХ говорили про реалізацію гуманітарних проектів на Донбасі.
"Подякувала МКЧХ за готовність сприяти у реконструкціі моста поблизу Станиці Луганської. Ремонтні роботи мають розпочатися за пару тижнів, це дуже важливо для місцевого населення. Також украінська сторона співпрацює з МКЧХ в питаннях водопостачання на окуповану територію, аби запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі і аби 600 тис. людей на Сході України не залишилися без води", - зазначила перший заступник голови ВР.