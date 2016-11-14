Законопроект об усилении защиты семей пропавших без вести внесут в Раду - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ближайшее время в Верховной Раде Украины будет зарегистрирован законопроект, направленный на усиление защиты семей пропавших без вести. Об этом написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook после встречи с региональным директором МККК по вопросам Европы и Центральной Азии Патриком Виале и главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманом, передает УНН.
"На днях в ВР будет зарегистрирован законопроект, разработанный при участии народных депутатов участников" минской платформы "и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и представителей МККК, направленный на усиление защиты семей пропавших без вести", - написала она.
И.Геращенко также сообщила, что с представителями МККК говорили о реализации гуманитарных проектов на Донбассе.
"Поблагодарила МККК за готовность оказать содействие в реконструкции моста вблизи Станицы Луганской. Ремонтные работы должны начаться через пару недель, это очень важно для местного населения. Также украинская сторона сотрудничает с МККК в вопросах водоснабжения на оккупированную территорию, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе и чтобы 600 тыс. человек на Востоке Украины не остались без воды ", - отметила первый заместитель председателя ВР.