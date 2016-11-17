Законопроект про Конституційний суд надали для експертизи до Венеціанської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія) надасть висновок щодо проекту Закону України “Про Конституційний суд України”, розроблений Радою з питань судової реформи. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Як зазначається, після попереднього ознайомлення з текстом законопроекту експерти комісії провели зустріч з представниками робочої групи, яка розробляла законопроект “Про Конституційний суд України”, та Секретаріатом Ради з питань судової реформи.
“Професійний, ефективний та політично незалежний Конститутивний суд — це та мета, яку ставили собі члени Робочої групи українські вчені-конституціоналісти, розробляючи цей законопроект. І зараз ми очікуємо на висновок Венеціанської комісії щодо нього, з урахуванням українських реалій та того міжнародного досвіду, який мають наші європейські партнери”, — зазначив заступник глави Адміністрації Президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов та подякував експертам Венеціанської комісії за співпрацю та допомогу.
Почесний Президент Венеціанської комісії Ганна Сухоцька зазначила: “Комісія була серйозно залучена до роботи Конституційної Комісії під час розробки проекту змін до Конституції щодо правосуддя і ми вітаємо можливість обговорити проект Закону, який регулює діяльність Конституційного Суду”.
Так, законопроект “Про Конституційний суд України”, передбачає зміну структури, повноважень та процедури добору суддів Конституційного суду. На рівні профільного закону пропонується впровадити реалізацію додаткового механізму захисту прав і свобод громадян — інституту конституційної скарги, який полягає в тому, що особа може звернутися до КСУ із конституційною скаргою, якщо вважатиме, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон не відповідає Конституції України.