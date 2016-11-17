Законопроект о Конституционном суде предоставили для экспертизы Венецианской комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) предоставит заключение по проекту Закона Украины "О Конституционном суде Украины", разработанному Советом по вопросам судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
Как отмечается, после предварительного ознакомления с текстом законопроекта эксперты комиссии провели встречу с представителями рабочей группы, которая разрабатывала законопроект "О Конституционном суде Украины", и Секретариатом Совета по вопросам судебной реформы.
"Профессиональный, эффективный и политически независимый Конституционный суд - это та цель, которую ставили перед собой члены Рабочей группы украинских ученых-конституционалистов, разрабатывая этот законопроект. И сейчас мы ожидаем заключение Венецианской комиссии по нему, с учетом украинских реалий и того международного опыта, который имеют наши европейские партнеры", - отметил заместитель главы Администрации Президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов и поблагодарил экспертов Венецианской комиссии за сотрудничество и помощь.
Почетный Президент Венецианской комиссии Анна Сухоцкая отметила: "Комиссия была серьезно вовлечена в работу Конституционной Комиссии при разработке проекта изменений в Конституцию относительно правосудия и мы приветствуем возможность обсудить проект закона, который регулирует деятельность Конституционного Суда".
Так, законопроект "О Конституционном суде Украины" предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей Конституционного суда. На уровне профильного закона предлагается внедрить реализацию дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан - института конституционной жалобы, который заключается в том, что лицо может обратиться в КСУ с конституционной жалобой, если будет считать, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон не соответствует Конституции Украины.