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Законодавці США хочуть заблокувати військову допомогу Україні поки не буде збудована стіна на кордоні із Мексикою

Законодавці США хочуть заблокувати військову допомогу Україні поки не буде збудована стіна на кордоні із Мексикою

Київ • УНН

 • 19025 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Член палати представників від штату Монтана Метт Розендейл у вівторок представив закон, який блокує надання безпекової та військової допомоги Україні доти, доки південний кордон США з Мексикою не буде добудований. Про це УНН пише з посиланням на Fox News.

Деталі

Закон "Безпечний кордон Америки насамперед" забороняє витрати або зобов'язання військової допомоги та допомоги у сфері безпеки Києву доти, доки не буде встановлено "операційний контроль" на кордоні США та Мексики, де прикордонна криза триває вже другий рік.

У Вашингтоні, округ Колумбія, зростає занепокоєння нарощуванням Росією сил на кордоні з Україною. Бойові сили США прибули до Польщі цього тижня на тлі побоювань, що вторгнення Росії в Україну може призвести до падіння Києва протягом кількох днів.

Але законопроект Розендейла спрямований на те, щоб привернути увагу до південного кордону, де лише у грудні було затримано 178 840 мігрантів, що завершує рік, коли в США ринула величезна кількість мігрантів, а також наркотики, такі як фентаніл.

"Я думаю, що це досить лицемірно, якщо хтось у Конгресі США готовий витрачати кошти на охорону кордону за тисячі кілометрів, тоді як він не бажає захищати наш власний кордон, - сказав Розендейл в інтерв'ю Fox News. - І ми спостерігаємо не загрозу, а абсолютне вторгнення, яке відбувається зараз".

Він заявив, що в США "немає юридичних чи моральних повноважень приходити на допомогу Україні".

Законопроект Розендейла утримуватиме кошти доти, доки не буде завершено систему будівництва прикордонної стіни, яка була зупинена адміністрацією Байдена, і не буде досягнуто "оперативного контролю", як це визначено Законом про безпечну огорожу 2006 року.

Законопроект Розендейла є останнім республіканським контрастом між увагою до України та ситуацією на південному кордоні, хоча допомога Україні зберігає широку підтримку обох партій.

Співавторами законопроекту виступили  представники Енді Біггс штат Арізона, Боб Гуд штат Вірджинія, Метт Гетц штат Флорида, Пол Госар штат Арізона, Джоді Хайс штат Джорджія та інші законодавці.

Розендейл сказав, що пріоритет південного кордону відображає те, що, на його думку, є пріоритетом його виборців, які стурбовані такими речами як потік фентанілу, що надходить до Монтани та інших штатів. Він також відкинув ідею про те, що Вашингтон може одночасно охороняти кордон та захищати Україну.

"Вони витратили кілька років на те, щоб закріпити цю угоду, і не змогли цього зробити до початку будь-яких дискусій про Україну, тому мені зараз важко повірити, що вони збираються зробити і те, й інше", - заявив він.

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