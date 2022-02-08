Законодатели США хотят заблокировать военную помощь Украине пока не будет построена стена на границе с Мексикой

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Киев • УНН

 • 19023 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Член палаты представителей от штата Монтана Мэтт Розендейл во вторник представил закон, который блокирует предоставление безопасности и военной помощи Украине до тех пор, пока южная граница США с Мексикой не будет достроена. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fox News.

Детали

Закон "Безопасная граница Америки прежде всего" запрещает расходы или обязательства военной помощи и помощи в сфере безопасности Киеву до тех пор, пока не будет установлен "операционный контроль" на границе США и Мексики, где пограничный кризис продолжается уже второй год.

В Вашингтоне, округ Колумбия, растет беспокойство наращиванием Россией сил на границе с Украиной. Боевые силы США прибыли в Польшу на этой неделе на фоне опасений, что вторжение России в Украину может привести к падению Киева в течение нескольких дней.

Но законопроект Розендейла направлен на то, чтобы привлечь внимание к южной границы, где только в декабре было задержано 178 840 мигрантов, что завершает год, когда в США хлынуло огромное количество мигрантов, а также наркотики, такие как фентанил.

"Я думаю, что это довольно лицемерно, если кто-то в Конгрессе США готов тратить средства на охрану границы за тысячи километров, тогда как он не желает защищать нашу собственную границу, - сказал Розендейл в интервью Fox News. - И мы наблюдаем не угрозу, а абсолютное вторжение, которое происходит сейчас".

Он заявил, что в США "нет юридических или моральных полномочий приходить на помощь Украине".

Законопроект Розендейла будет сдерживать средства до тех пор, пока не будет завершена система строительства пограничной стены, которая была остановлена администрацией Байдена, и не будет достигнуто "оперативного контроля", как это определено Законом о безопасном ограждении 2006 года.

Законопроект Розендейла является последним республиканским контрастом между вниманием к Украине и ситуацией на южной границе, хотя помощь Украине сохраняет широкую поддержку обеих партий.

Соавторами законопроекта выступают представители Энди Биггс штат Аризона, Боб Гуд штат Вирджиния, Мэтт Гетц штат Флорида, Пол Госар штат Аризона, Джоди Хайс штат Джорджия и другие законодатели.

Розендейл сказал, что приоритет южного рубежа отражает то, что, по его мнению, является приоритетом его избирателей, которые обеспокоены такими вещами как поток фентанила, что поступает в Монтану и другие штаты. Он также отверг идею о том, что Вашингтон может одновременно охранять границу и защищать Украину.

"Они потратили несколько лет на то, чтобы закрепить эту сделку, и не смогли этого сделать до начала любых дискуссий об Украине, поэтому мне сейчас трудно поверить, что они собираются сделать и то, и другое", - заявил он.

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