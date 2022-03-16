Атакували ракетами Чернігів: українська ППО збила "пташку" окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська протиповітряна оборона в ніч на 16 березня збила російський літак типу Су, який бив по Чернігову. Про це інформує у Facebook оперативне командування "Північ", пише УНН.
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"Вночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. Пташка" впала", - повідомили в командуванні.
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Зазначили також, що сьогодні оборонці успішно відбили атаку орків, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати ворога уточнюються.
Ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування Північ" станом на ранок 16 березня залишається контрольованою, наголошують в командуванні.
Додамо
За даними Генерального штабу Збройних сил, з початку масштабного вторгнення рф в Україну ворог втратив вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 гелікоптерів та сотні одиниць іншої військової техніки.