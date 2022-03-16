Атаковали ракетами Чернигов: украинская ПВО сбила "птичку" оккупантов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская противовоздушная оборона в ночь на 16 марта сбила российский самолет типа Су, который бил по Чернигову. Об этом информирует в Facebook оперативное командование "Север", пишет УНН.

Цитата

"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала", - сообщили в командовании.

Детали

Отметили также, что сегодня защитники успешно отбили атаку орков, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери врага уточняются.

Ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" по состоянию на утро 16 марта остается контролируемой, отмечают в командовании.

Добавим

По данным Генерального штаба Вооруженных сил, с начала масштабного вторжения рф в Украину враг потерял уже около 13,8 тыс. человек, 84 самолета, 108 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.

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