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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти втратили вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки та 108 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти втратили вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки та 108 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 219369 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Ворог втратив вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 гелікоптерів та сотні одиниць іншої військової техніки з початку масштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 13 800 осіб,
  • танків ‒ 430 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
  • артилерійських систем – 190 од,
  • РСЗВ - 70 од,
  • засоби ППО - 43 од,
  • літаків – 84 од,
  • гелікоптерів – 108 од,
  • автомобільної техніки - 819 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
  • спеціальна техніка - 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

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