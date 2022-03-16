Російські окупанти втратили вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки та 108 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Ворог втратив вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 гелікоптерів та сотні одиниць іншої військової техніки з початку масштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 13 800 осіб,
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- танків ‒ 430 од,
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- бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
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- артилерійських систем – 190 од,
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- РСЗВ - 70 од,
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- засоби ППО - 43 од,
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- літаків – 84 од,
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- гелікоптерів – 108 од,
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- автомобільної техніки - 819 од,
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- кораблі/катери - 3 од,
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- цистерн з ПММ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
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- спеціальна техніка - 10.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.