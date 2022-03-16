Генштаб: на деяких напрямках українські війська перейшли у контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Розпочалася двадцять перша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34).
Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.
Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.
Противник продовжує нести втрати.
Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.
Нагадаємо
В Одеській області окупанти здійснили ракетно-артилерійський обстріл узбережжя.