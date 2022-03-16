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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на некоторых направлениях украинские войска перешли в контрнаступление

Генштаб: на некоторых направлениях украинские войска перешли в контрнаступление

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Начались двадцать первые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34).

Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено девять авианалетов на колонны техники и скопление войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери.

Основные усилия оккупантов сосредоточиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

Напомним

В Одесской области оккупанты осуществили ракетно-артиллерийский обстрел побережья.

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