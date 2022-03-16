Российские оккупанты потеряли уже около 13,8 тыс. человек, 84 самолета и 108 вертолетов - Генштаб ВСУ

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составляют:



Личного состава - около 13 800 человек,



Танков ‒ 430 ед,



Боевых бронированных машин ‒ 1375 ед,



Артиллерийских систем - 190 ед,



РСЗО - 70 ед,



Средств ПВО - 43 ед,



Самолетов - 84 ед,



Вертолетов - 108 ед,



Автомобильной техники - 819 од,



Корабли/катера - 3 ед,



Цистерн с ГСМ - 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 11.



Специальная техника - 10.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.