Российские оккупанты потеряли уже около 13,8 тыс. человек, 84 самолета и 108 вертолетов - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Враг потерял уже около 13,8 тыс. человек, 84 самолеты, 108 вертолетов и сотни единиц другой военной техники с начала масштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составляют:
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- Личного состава - около 13 800 человек,
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- Танков ‒ 430 ед,
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- Боевых бронированных машин ‒ 1375 ед,
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- Артиллерийских систем - 190 ед,
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- РСЗО - 70 ед,
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- Средств ПВО - 43 ед,
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- Самолетов - 84 ед,
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- Вертолетов - 108 ед,
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- Автомобильной техники - 819 од,
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- Корабли/катера - 3 ед,
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- Цистерн с ГСМ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11.
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- Специальная техника - 10.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.